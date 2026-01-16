Voti&Stats
Pagelle Pisa Atalanta, non basta la rete di Krstovic, Durosinmi subito in gol!
Pagelle Pisa Atalanta, i voti della Cetilar Arena: analisi dei protagonisti della 21a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop
Si chiude Pisa Atalanta, con il pareggio nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo alla Cetilar Arena.
I VOTI
PISA – Scuffet 7.5; Calabresi 6 (90′ Bozhinov s.v.), Canestrelli 6, Coppola 6.5; Touré 6.5, Marin 6 (68′ Leris 6.5), Aebischer 6.5, Angori 5; Tramoni 6.5 (68′ Piccinini 6.5), Moreo 6; Meister 5 (68′ Durosinmi 7.5).
ATALANTA – Carnesecchi 7; Scalvini 6 (70′ Krstovic 6), Hien 6.5, Ahanor 5; Musah 5 (56′ Zappacosta 6), de Roon 6.5, Pasalic 5 (56′ Ederson 6.5), Bernasconi 5; De Ketelaere 5, Zalewski 6 (81′ Sulemana s.v.); Scamacca 5 (56′ Raspadori 5).
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano