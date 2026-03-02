Connect with us
Pagelle Pisa Bologna, la rete allo scadere di Odgaard decide la sfida. Pisa nei guai, male Castro

Pagelle Pisa Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

PAGELLE PISA BOLOGNA

PISA – Nicolas 6; Calabresi 6 (70′ Canestrelli 6), Caracciolo 6.5 (90′ Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6, Hojholt 5.5 (70′ Piccinini 6), Aebischer 6, Marin 6.5, Angori 6 (63′ Cuadrado 6); Moreo 6, Durosinmi 5.5 (64′ Stojikovic 6.5).

BOLOGNA – Skorupski 7; Zortea 5.5, Lucumí 6.5, Vitik 6 (21′ Casale 6), Joao Mario 5.5 (74′ De Silvestri 6); Freuler 6.5, Moro 6.5; Bernardeschi 5.5 (63′ Orsolini 6), Sohm 5.5 (64′ Odgaard 7), Cambiaghi 5.5 (74′ Rowe 6); Castro 5

