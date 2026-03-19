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Pagelle Rakow Fiorentina, Pongracic decisivo. Che combo Ndour Piccoli! I VOTI

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Published

3 ore ago

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fiorentina rakow

Pagelle Rakow Fiorentina: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per gli ottavi di finale di Conference League 2025/2026. I voti

I voti ai protagonisti della sfida tra Rakow Fiorentina alla zondacrypto Arena. Ecco le valutazioni per la partita valida per gli ottavi di finale di Conference League:

I VOTI

RAKOW – Zych 6.5; Tudor 6 (19′ Mosor 6), Racovjtan 5.5, Svarnas 5.5; Ameyaw 6, Struski 7 (80′ Bulat sv), Repka 6, Jean Carlos 6.5 (80′ Adriano sv); Makuch 6 (79′ Rocha sv), Brunes 5, Lopez 6.5. 

FIORENTINA – Christensen 5.5; Dodò 6.5, Comuzzo 6, Ranieri 6, Parisi 7; Fabbian 5.5, Fagioli 6.5 (91′ Mandragora sv), Ndour 6.5; Harrison 6 (91′ Gudmundsson sv), Kean 6 (61′ Piccoli 7), Fazzini 6 (61′ Gosens 6).

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