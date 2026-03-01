Sassuolo News
Pagelle Sassuolo Atalanta: Pinamonti, perché!? Muric decisivo nel finale, Thorstvedt totale… Delude la Dea VOTI
Pagelle Sassuolo Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
SASSUOLO: Muric 7; Coulibaly 6,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Garcia 6,5; Thorstvedt 7,5, Matic 6 (73′ Lipani 6), Koné 7 (90′ Doig SV); Berardi 6,5 (73′ Nzola 6), Pinamonti 4, Laurienté 7 (73′ Fadera SV) (79′ Iannoni SV). All. Grosso 8
ATALANTA: Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 5,5 (76′ Hien SV), Kolasinac 5; Bellanova 5,5 (46′ Zappacosta 6), De Roon 5,5, Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5 (46′ Sulemana 6); Samardzic 5,5, Zalewski 5,5 (67′ Musah 6); Scamacca 5 (46′ Krstovic 5,5). All. Palladino 5.
