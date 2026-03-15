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Pagelle Sassuolo Bologna: Dallinga decisivo, Skorupski c’è. Non punge l’attacco neroverde VOTI
Pagelle Sassuolo Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Sassuolo Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Muharemovic 6.5, Garcia 6 (75’ Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 5 (59’ Volpato 6), Koné 6 (75’ Vranckx 6); Berardi 5.5 (87’ Bakola SV), Pinamonti 5.5 (59’ Nzola 5.5), Laurienté 6. All. Grosso 5.5
BOLOGNA: Skorupski 6.5; De Silvestri 6 (29’ Zortea 6), Vitik 6.5, Lucumì 6, Miranda 6.5; Sohm 6.5 (83’ Pobega SV), Moro 6 (64’ Freuler 6); Orsolini 6, Odgaard 6 (83’ Bernardeschi SV), Cambiaghi 6, Dallinga 7 (64’ Castro 6). All. Italiano 7