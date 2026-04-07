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Pagelle Sporting Arsenal: Havertz entra e spacca, prova da ex di Gyokeres. Quanto talento tra i portoghesi VOTI
Pagelle Sporting Arsenal: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26
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SPORTING: Rui Silva 6; Fresneda 6, Diomande 6.5, Inacio 5.5, Araujo 7; Simoes 6 (62′ Braganca 6), Morita 6; Catamo 7, Trincao 6,5, Pedro Goncalves 6 (79′ Nel SV); Suarez 5.5. All. Rui Borges 6.5
ARSENAL: Raya 6,5; White 6, Saliba 6, Gabriel 6, Calafiori 6; Odegaard 6,5 (70′ Havertz 7,5), Zubimendi 6,5, Rice 7.5; Madueke 7 (76′ Dowman 6.5), Gyokeres 6,5, Trossard 5,5 (76′ Martinelli 7). All. Arteta 7
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