Connect with us

Torino News

Pagelle Torino Lecce 1-0: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Published

3 ore ago

on

By

che adams Torino

I voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26: pagelle Torino Lecce

In uno Stadio Olimpico Grande Torino semideserto causa la contestazione dei tifosi granata verso il patron Urbano Cairo (e gli ultimi, deludenti, risultati della squadra) il Torino torna a respirare grazie a Ché Adams. E’ il gol dello scozzese nel cuore del primo tempo a interrompere la striscia negativa di quattro ko consecutivi per i piemontesi e che permette a mister Marco Baroni di superare di misura i pugliesi di Di Francesco. Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le pagelle Torino Lecce.

TOP TORINO LECCE: Vlasic
FLOP TORINO LECCE: Lazaro

VOTI TORINO LECCE:

Torino (3–5-2): Paleari 6.5; Marianucci 6, Maripan 6.5, Coco 6.5; Pedersen 5.5, Vlasic 7, Ilkhan 6 (dal 70’ Prati 6), Casadei 6.5 (dal 70’ Anjorin 6), Lazaro 5 (dal 70’ Obrador 6.5); Zapata 6 (dal 78’ Kulenovic SV), Adams 7 (dall’ 88’ Njie SV).
Allenatore: Baroni 6.5

Lecce (4-3-3): Falcone 7.5; Danilo Veiga 6, Siebert, 5.5 Tiago Gabriel 5.5 (dal 65’ Gaspar 6), Gallo 5.5; Gandelman 5.5 (dal 65’ Banda 6), Coulibaly 6, Ramadani 6 (dall’88’ Ngom SV); Pierotti 5.5 (dal 78’ Sala SV), Cheddira 5.5, Sottil 6 (dal 78’ N’Dri SV).
Allenatore: Di Francesco 5.5

LEGGI ANCHE – Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTO

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×