I voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26: pagelle Torino Lecce

In uno Stadio Olimpico Grande Torino semideserto causa la contestazione dei tifosi granata verso il patron Urbano Cairo (e gli ultimi, deludenti, risultati della squadra) il Torino torna a respirare grazie a Ché Adams. E’ il gol dello scozzese nel cuore del primo tempo a interrompere la striscia negativa di quattro ko consecutivi per i piemontesi e che permette a mister Marco Baroni di superare di misura i pugliesi di Di Francesco. Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le pagelle Torino Lecce.

TOP TORINO LECCE: Vlasic

FLOP TORINO LECCE: Lazaro

VOTI TORINO LECCE:

Torino (3–5-2): Paleari 6.5; Marianucci 6, Maripan 6.5, Coco 6.5; Pedersen 5.5, Vlasic 7, Ilkhan 6 (dal 70’ Prati 6), Casadei 6.5 (dal 70’ Anjorin 6), Lazaro 5 (dal 70’ Obrador 6.5); Zapata 6 (dal 78’ Kulenovic SV), Adams 7 (dall’ 88’ Njie SV).

Allenatore: Baroni 6.5

Lecce (4-3-3): Falcone 7.5; Danilo Veiga 6, Siebert, 5.5 Tiago Gabriel 5.5 (dal 65’ Gaspar 6), Gallo 5.5; Gandelman 5.5 (dal 65’ Banda 6), Coulibaly 6, Ramadani 6 (dall’88’ Ngom SV); Pierotti 5.5 (dal 78’ Sala SV), Cheddira 5.5, Sottil 6 (dal 78’ N’Dri SV).

Allenatore: Di Francesco 5.5

LEGGI ANCHE – Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTO