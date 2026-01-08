Pagelle Torino Udinese, i voti dei quotidiani: Zaniolo ed Ekkelenkamp trascinano, disastro Maripan!

Pagelle Torino Udinese, i voti dei quotidiani sportivi ai calciatori di entrambe le squadre: Zaniolo ed Ekkelenkamp trascinano, disastro Maripan!

L’Udinese espugna l’Olimpico Grande Torino con una prestazione di cinismo e solidità, portando a casa tre punti pesanti grazie a un secondo tempo magistrale. La squadra guidata dal tecnico Kosta Runjaic supera i granata sfruttando al meglio le ripartenze e punendo le disattenzioni difensive avversarie. Dopo una prima frazione equilibrata, segnata solo da un gol annullato a Kabasele, la ripresa si accende: Nicolò Zaniolo sblocca il risultato su assist dell’esterno Alessandro Zanoli, e Jurgen Ekkelenkamp chiude i conti in contropiede. Inutile il forcing finale del Toro, che accorcia con Cesare Casadei ma spreca il clamoroso pareggio con Ché Adams. Ecco l’analisi dei voti stilati da Tuttosport e La Gazzetta dello Sport.

I Top: Ekkelenkamp domina, Davis lavora sporco

Nelle pagelle dei quotidiani brilla il blocco offensivo dei friulani. La palma del migliore va a Jurgen Ekkelenkamp (media 7): il centrocampista olandese è il vero motore della squadra, capace di avviare l’azione del vantaggio e finalizzare con freddezza il raddoppio. Consensi unanimi anche per Nicolò Zaniolo (media 6,75): il fantasista ex Roma sembra tornato ai suoi livelli, mobile e letale sotto porta. Applausi anche per il possente centravanti inglese Keinan Davis (media 6,75), che pur non segnando, fa ammattire la difesa avversaria con la sua protezione palla e serve l’assist decisivo. Tra i padroni di casa, si salva solo il giovane Cesare Casadei (media 6,75): il mediano in prestito dal Chelsea unisce quantità e qualità, trovando il gol della bandiera e sfiorando il bis.

I Flop: Maripán da incubo, Adams sprecone

Serata da dimenticare per la retroguardia di Marco Baroni. Il peggiore in campo è senza dubbio Guillermo Maripán (media 5): il difensore centrale cileno vive un incubo, colpevole di aver lasciato solo Zaniolo sull’1-0 e impreciso anche sul raddoppio. Male anche il compagno di reparto Saúl Coco (media 5,25), che soffre terribilmente la fisicità degli avversari. Bocciatura pesante per l’attaccante scozzese Ché Adams (media 5,25): entrato per dare la scossa, fallisce un gol fatto nel recupero che avrebbe regalato un punto insperato.

Il caso Paleari: giudizi opposti

Curiosa discrepanza su Alberto Paleari. Il portiere del Torino divide la critica in modo netto: per Tuttosport è da 5, colpevole di insicurezze e responsabile sul secondo gol; per la Gazzetta, invece, merita un 6,5 pieno grazie a due interventi che hanno tenuto la squadra a galla fino alla fine.

