Pagelle Union SG Atalanta, i voti della sfida valida per l’ultima giornata Champions League: I VOTI

Pagelle Union SG Atalanta, i voti della sfida valida per l'ultima giornata Champions League:
Pagelle Union SG Atalanta, i TOP e FLOP e i voti ai protagonisti del match per l’ultima giornata di Champions League
Lo Stadio Joseph Marien ha vissuto Union SG Atalanta match valido per l’ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. La squadra di Hubert ha affrontato quella di Palladino, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida:
UNION SG – Scherpen 6.5; Mac Allister 7, Burgess 6.5, Sykes 6.5; Patris 6.5, Zorgane 6 (57′ Schoofs 6), Van De Perre 6.5, Guilherme Smith 6 (85′ Niang sv); Florucz 5.5 (57′ Fuseini 5), Khalaili 7; El Hadj 6.5 (92′ Leysen).
ATALANTA – Sportiello 5; Kossounou 5.5 (74′ Pasalic sv), Hien 5.5, Ahanor 6; Zappacosta 5.5, Musah 5.5 (52′ De Roon 6), Ederson 6, Bernasconi 5.5; Samardzic 5.5 (52′ De Ketelaere 6), Lookman 5.5 (52′ Sulemana 5); Krstovic 5 (61′ Scamacca 5.5).
