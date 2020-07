Palacio: «Meritavo di giocare in un’Inter più forte, ora voglio vincere di nuovo a San Siro»

Rodrigo Palacio ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport ricordando i suoi anni all’Inter: le parole dell’argentino

Rodrigo Palacio ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport ricordando gli anni passati all’Inter. Le sue parole.

INTER – «Purtroppo non ho vissuto il periodo migliore: avrei potuto meritare un’Inter più forte. Feci pure il portiere, contro il Verona: lì sono imbattuto. 0-1 a San Siro? Incredibile quella vittoria, Sinisa era appena arrivato, fu quasi irreale. Speriamo sia ripetibile».

RUOLO – «Io poi non sono un centravanti, si sa: la prima volta lo feci quando nell’Inter Milito si ruppe. È divertente, nel gioco di Sinisa è inserito in un assetto dinamico, di scambi, in cui il 9 classico non sempre è previsto. Nonostante questo, però, la produzione offensiva è tanta, notevole».

TRENZA – «Iniziai nel 2001… è maggiorenne. Mia figlia a volte mi dice “Ma papà, ancora con la treccia?”. Finché gioco, resta. E quando in città mi salutano dicendo “Ciao Trenza” a me piace da matti…»