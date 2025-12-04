Palermo, si prospetta un grande bivio per la squadra rosanero. La situazione attuale

Palermo, bivio importante per decidere quella che sarà la stagione della squadra rosanero. Il punto

Il Palermo si trova di fronte a un bivio cruciale della sua stagione. Se il rendimento casalingo, con due cinquine consecutive senza subire gol, fa sognare i tifosi, il cammino lontano dal “Barbera” preoccupa e rischia di frenare le ambizioni di promozione diretta. L’ultima vittoria esterna risale ormai al 4 ottobre contro lo Spezia.

Da allora, un ruolino di marcia deludente: appena un punto in tre gare contro Catanzaro, Juve Stabia ed Entella, con una difesa ballerina e un attacco anemico.I numeri parlano chiaro: il rendimento esterno attuale (8 punti in 6 gare) è il peggiore degli ultimi tre anni. Un dato allarmante, soprattutto considerando che nel girone di ritorno i rosanero dovranno affrontare quasi tutti gli scontri diretti in trasferta. Urge un cambio di passo immediato, già dalla prossima, difficile sfida contro l’Empoli al “Castellani”, dove i toscani sono ancora imbattuti.

I problemi sono molteplici. In primis, l’attacco: solo 6 reti segnate fuori casa, di cui ben 4 portano la firma del solito Pohjanpalo. Serve che anche altri giocatori trovino la via del gol. Preoccupano poi i blackout mentali, spesso fatali nei minuti finali dei primi tempi, e una certa difficoltà nel reagire in modo organizzato una volta andati in svantaggio.

Una vittoria a Empoli non solo terrebbe a distanza una diretta concorrente, ma lancerebbe un segnale forte al campionato: il Palermo è una squadra solida e matura, capace di imporre il proprio gioco anche lontano dalle mura amiche. Inzaghi ha le carte in regola per invertire la rotta, ma serve ritrovare lo spirito e il cinismo delle prime trasferte stagionali. La corsa alla Serie A passa anche, e soprattutto, dalla capacità di fare punti lontano da casa.