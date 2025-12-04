Palermo, si prospetta un grande bivio per la squadra rosanero. La situazione attuale

Serie B
Il Palermo si trova di fronte a un bivio cruciale della sua stagione. Se il rendimento casalingo, con due cinquine consecutive senza subire gol, fa sognare i tifosi, il cammino lontano dal “Barbera” preoccupa e rischia di frenare le ambizioni di promozione diretta. L’ultima vittoria esterna risale ormai al 4 ottobre contro lo Spezia.
Da allora, un ruolino di marcia deludente: appena un punto in tre gare contro Catanzaro, Juve Stabia ed Entella, con una difesa ballerina e un attacco anemico.I numeri parlano chiaro: il rendimento esterno attuale (8 punti in 6 gare) è il peggiore degli ultimi tre anni. Un dato allarmante, soprattutto considerando che nel girone di ritorno i rosanero dovranno affrontare quasi tutti gli scontri diretti in trasferta. Urge un cambio di passo immediato, già dalla prossima, difficile sfida contro l’Empoli al “Castellani”, dove i toscani sono ancora imbattuti.
I problemi sono molteplici. In primis, l’attacco: solo 6 reti segnate fuori casa, di cui ben 4 portano la firma del solito Pohjanpalo. Serve che anche altri giocatori trovino la via del gol. Preoccupano poi i blackout mentali, spesso fatali nei minuti finali dei primi tempi, e una certa difficoltà nel reagire in modo organizzato una volta andati in svantaggio.
Una vittoria a Empoli non solo terrebbe a distanza una diretta concorrente, ma lancerebbe un segnale forte al campionato: il Palermo è una squadra solida e matura, capace di imporre il proprio gioco anche lontano dalle mura amiche. Inzaghi ha le carte in regola per invertire la rotta, ma serve ritrovare lo spirito e il cinismo delle prime trasferte stagionali. La corsa alla Serie A passa anche, e soprattutto, dalla capacità di fare punti lontano da casa.
