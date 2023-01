Palermo, Brunori: «La Serie A è l’obiettivo di tutti noi»

Matteo Brunori, attaccante del Palermo, ha parlato in merito al momento dei rosanero in Serie B. Le dichiarazioni

Matteo Brunori, attaccante del Palermo, ha parlato a La Repubblica.

PAROLE – «Anche il mio futuro è a Palermo. Sogno di fare un percorso come quello dell’anno scorso e raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile. Serie A? Certo che si può dire. La serie A è l’obiettivo di tutti noi, ma è chiaro che ci vuole del tempo. Non possiamo pensare di avere tutto e subito. Nel calcio, come nella vita, ci vuole pazienza, ma in un tempo non lunghissimo vogliamo tornare in A».