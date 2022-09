Palermo, Vido: «Atalanta? Mi ha sempre prestato, voglio convincere tutti»

Il nuovo attaccante del Palermo Luca Vido ha parlato in conferenza stampa, mandando una frecciatina anche all’Atalanta: le sue parole

LE PAROLE – «L’Atalanta? Sono stato sempre in prestito in altre squadre, Palermo è forse la più grande dove sono stato, sarebbe un onore poter continuare qui, ma siamo a settembre, è presto per fare chissà quali discorsi. Spero però di convincere tutti, far capire che posso far parte di questo progetto per lungo tempo. Ripeto, per me sarebbe un onore».