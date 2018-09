Pallone d’Oro, cerimonia ufficiale il 3 dicembre 2018 con due nuovi trofei

Tante novità sulla prossima edizione del Pallone d’Oro in programma il 3 dicembre con l’introduzione di due nuovi trofei

La cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2018 del prossimo 3 dicembre si arricchisce con due nuovi trofei. Quest’oggi France Football, quotidiano e istituzione organizzatrice del premio individuale più importante al mondo, ha annunciato le diverse novità in vista della premiazione del prossimo 3 dicembre a Parigi. Le novità riguardano l’introduzione di due nuovi premi: un trofeo andrà alla miglior calciatrice femminile, mentre l’altro premio andrà al miglior Under 21.

Le prossime tappe prevedono l’8 ottobre la nomina dei 30 calciatori finalisti per la vittoria del Pallone d’Oro 2018. Contestualmente il 3 dicembre verrà premiato il miglior giocatore dell’anno solare tra tutti i campionati in quel di Parigi. Quella sera, però, ci saranno anche altri premiati: innanzitutto con l’introduzione del Pallone d’Oro femminile che vedrà la battaglia tra le migliori 15 calciatrici a livello europeo. E poi sarà il turno del ‘Trofeo Kopa’, che verrà assegnato al miglior Under 21. Quest’ultimo sarà votato e assegnato dai 33 calciatori vincitori del Pallone d’Oro ancora in vota come Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Kakà, Messi e Cristiano Ronaldo.