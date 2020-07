Pallone D’Oro 2020 non assegnato, il Barcellona: «Tutti sanno chi è il migliore» – FOTO

La decisione di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro 2020 ha diviso i pareri. Tra chi concorda con la scelta e chi la ripudia, c’è il Barcellona che ha brevemente commentato la notizia sui social.

Il club blaugrana ha scritto: «Capiamo. Tutti sanno chi è il migliore». Con in allegato una foto di Messi insieme ai suoi cinque Palloni d’Oro.

We understand.

Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020