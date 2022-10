Pallone d’Oro 2022: svelate le posizioni di Leao, Vlahovic e Maignan

Pallone d’Oro 2022: le prime indiscrezioni sui giocatori posizionatisi dall’undicesimo al trentesimo posto. La lista

Grande attesa per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2022, che verrà assegnato questa sera.

France Football, in attesa di svelare il vincitore, ha condiviso la classifica dall’undicesimo al trentesimo posto (in questo caso venticinquesimo visti i voti ex aequo).

11°: Heung-Min Son (Tottenham).

12°: Riyad Mahrez (Manchester City).

13°: Sebastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund).

14°: Rafael Leao (Milan) e Fabinho (Liverpool).

16°: Virgil Van Dijk (Liverpool).

Al 17° posto

Luis Diaz (Porto/Liverpool)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Casemiro (Real Madrid)

20°: Cristiano Ronaldo (Manchester United).

21°: Harry Kane (Tottenham).

22° posto

Bernardo Silva (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25° posto