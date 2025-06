Pallone d’oro, Deschamps e Konaté fanno il tifo per Dembele: «La sfida con la Spagna di Yamal può dare qualche risposta»

Pallone d’Oro, Deschamps e Konatè fanno il tifo per il connazionale Ousmane Dembelé dopo la vittoria della Champions League

Alla vigilia della semifinale di Nations League tra Francia e Spagna, in programma giovedì, Didier Deschamps e Ibrahima Konaté hanno parlato in conferenza stampa da Clairefontaine. Al centro dell’attenzione, le quotazioni per il Pallone d’Oro di Ousmane Dembélé, fresco vincitore della Champions League con il PSG proprio davanti allo spagnolo Lamine Yamal.

DESCHAMPS – SUL TIFO PER DEMBÉLÉ – «Ovviamente faccio il tifo per Ousmane! Sicuramente è qualcosa che vi diverte a livello mediatico, ma non è qualcosa a cui penso».

DESCHAMPS – SULLA LOTTA PER IL PALLONE D’ORO – «La Nations League può fornire alcuni elementi di risposta, anche il Mondiale per club. Non parlerò di Yamal, sarebbe metterlo in contrapposizione con Ous. Se devo scegliere, dico Ous al 100%. C’è questo Final Four che può contare o meno… Con la sua stagione, Ousmane lo merita!».

KONATÉ – SULLA SFIDA CON LA SPAGNA – «Incontro decisivo per il Pallone d’Oro tra lui e Yamal? Non lo so, è illogico voler rimettere tutto in discussione per la partita di giovedì».

KONATÉ – SU DEMBÉLÉ E YAMAL – «Quello che ha fatto Ousmane questa stagione è eccezionale. Dite che merita il Pallone d’Oro, punto e basta».

KONATÉ – SUL TALENTO DI YAMAL – «Bisogna sottolineare il talento di Yamal, non so nemmeno se Messi faceva queste cose alla sua età, ma non si può dire che tutto si deciderà giovedì».