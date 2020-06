Pallotta lavora ancora per la cessione della Roma: si affacciano due gruppi

James Pallotta continua a lavorare per la cessione della Roma. Oltre a Friedkin, non sfumato definitivamente, ecco altri due gruppi

La trattativa con Friedkin per la cessione del club non è andata a buon fine la prima volta, ma Pallotta non ha interrotto i discorsi. Smentiti colloqui ufficiali tra i legali, la sensazione è che le parti stiano comunque continuando a dialogare per la cessione della Roma.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, interessati alla società giallorossa ci sono anche altri due gruppi statunitensi. I due investitori stanno esaminando i dati per capire se vi siano i margini per un investimento. Pallotta spera ancora in un’asta per il club: i tempi non sono ancora maturi per così tanto, ma l’interesse c’è.