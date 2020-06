Pallotta sui social: «Il calcio torna protagonista all’Olimpico: stupendo» – FOTO

James Pallotta, presidente della Roma, ha postato una foto sui social in occasione del ritorno in campo della squadra giallorosso all’Olimpico contro la Sampdoria.

«Stupendo vedere il calcio che torna protagonista allo Stadio Olimpico questa sera. Buona fortuna a Paulo e alla squadra per il match contro la Sampdoria».

Great to finally have football back at Stadio Olimpico tonight. Good luck and good health to Paulo & all the #ASRoma players against Sampdoria. #ForzaRoma pic.twitter.com/1v4xn3wTrV

