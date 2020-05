Palomino: «Superare l’Inter? Siamo solo sei punti indietro, tutto è ancora possibile»

Josè Luis Palomino ha parlato a L’Eco di Bergamo della sua stagione e del desiderio di voler superare l’Inter in classifica

ERRORE CON LA ROMA- «Stavo facendo una buona gara e quella giocata (l’errore sul gol di Dzeko, ndr) ha messo a rischio la gara. Ma siamo l’Atalanta, lavoriamo sempre per creare gli spazi giusti in attacco, sappiamo che così il gol arriva. Il pareggio è servito a me e alla squadra».

INTER – «Siamo a sei punti dall’Inter, non a 20. E con 13 partite da giocare, con 39 punti in palio, tutto è ancora possibile. Noi ci proveremo in tutti i modi, siamo l’Atalanta. Poi alla fine faremo i conti».

CHAMPIONS – «Veniamo da una sosta imprevedibile e giocheremo ogni tre giorni. Ma saremo pronti e andremo in campo con la testa giusta. Con il mister non si scherza. Tutti abbiamo in testa anche quell’appuntamento, e nessuno di noi è ai arrivato tanto in alto. E l’abbiamo meritato in campo».