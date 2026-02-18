Pancaro a CagliariNews24: «Palestra pronto per una big e per la Nazionale! Lotta scudetto? L’Inter ha un buon margine ma…»

L’ex calciatore di Cagliari, Lazio e Milan, Giuseppe Pancaro, ha detto la sua su diversi temi legati a questa stagione di Serie A

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex calciatore Giuseppe Pancaro si è espresso così in vista di Cagliari Lazio, andando a toccare altri temi riguardanti la Serie A.

UN PRONOSTICO PER CAGLIARI LAZIO – «Secondo me quella tra Cagliari e Lazio sarà una partita aperta, nel senso che è una partita da tripla. Il Cagliari viene da una brutta sconfitta, lo stesso vale per la Lazio, però penso che sia una partita sicuramente molto più importante per il Cagliari ai fini della classifica. Però, come ti dicevo, penso che sia una sfida molto aperta».

PALESTRA PRONTO PER UNA BIG? – «Io penso che Palestra sia già pronto per una grande squadra e per la Nazionale italiana. È un giocatore forte, già pronto per fare il grande salto in un big e non solo».

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ha un buon margine, però penso ancora che la corsa per lo scudetto non sia chiusa. Ed effettivamente il Milan, calcolando che poi ci sarà anche lo scontro diretto, penso che possa avere ancora qualche speranza di vincere lo scudetto».

