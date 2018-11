Genoa, per la panchina spuntano gli ex: Lamouchi e non solo

Genoa: in caso di esonero di Juric spunta anche il nome dell’ex Lamouchi come nuovo allenatore. Tra le alternative pure l’olandese van ‘t Schip o il ritorno di Ballardini

Spunta un nome dopo l’altro per la panchina del Genoa. L’ultimo, molto suggestivo, è quello di Sabri Lamouchi, attuale tecnico del Rennes (club da cui però potrebbe svincolarsi) e soprattutto ex giocatore proprio del Grifone, per una stagione, tra il 2004 ed il 2005. L’allenatore francese, che in carriera ha già guidato la Costa d’Avorio, sarebbe uno dei possibili sostituti di Ivan Juric – subentrato a Davide Ballardini un mese fa circa sulla panchina rossoblu – che, in caso di sconfitta contro la Sampdoria nel derby alla ripresa del campionato, andrebbe incontro ad un nuovo esonero. Lamouchi da giocatore in Serie A ha anche vestito le maglie di Parma ed Inter.

Oltre a Lamouchi, stando alle ultime, sarebbero però anche altri i candidati alla panchina genoana: tra questi quello di un altro ex, l’olandese John van ‘t Schip, attuale tecnico del PEC Zwolle, ma soprattutto indimenticato centrocampista rossoblu tra il 1992 ed il 1996. Possibile anche il ritorno in sella di Ballardini, nonostante gli screzi con il presidente Enrico Preziosi, mentre sono meno probabili le strade che portano ai più quotati Roberto Donadoni, Francesco Guidolin e Massimo Carrera.