Cambio della guardia in casa Genoa? Esonero Juric: il tecnico rischia contro il Napoli. Anche Zeman e Ranieri nel mirino di Preziosi

«Juric in bilico? Si criticava Ancelotti dopo due partite di campionato…ha avuto un calendario difficile ma la squadra ha fatto bene, non dimentichiamo la prova contro la Juve» ha detto il dg del Genoa Perinetti nel corso di una recente intervista. Il calendario non è stato semplice ma il tecnico ha collezionato solo 2 punti in 4 giornate e il presidente Preziosi, che verrà contestato duramente dai tifosi del Genoa in occasione della sfida contro il Napoli, è già pronto a un nuovo ribaltone in panchina. Esonero Juric? Il tecnico è finito sulla graticola dopo il 5-0 subito dall’Inter e la panchina iniziale a Piatek e ora rischia il posto.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Preziosi ha già prealleartato numerosi allenatori. Tra i nomi dei possibili ed eventuali sostituti quello di Davide Nicola resta in vantaggio ma attenzione anche ad altre suggestioni come ad esempio Cesare Prandelli, che non allena in Serie A dal 2010 e piace anche al Bologna che potrebbe esonerare Pippo Inzaghi. Attenzione poi a Claudio Ranieri che avrebbe acquistato un appartamento a Genova (preludio all’imminente ingaggio da parte del club rossoblù?). Rumors parlano anche di un presunto avvistamento di Zdenek Zeman dalle parti di Pegli. Staremo a vedere. La sfida con il Napoli sarà decisiva per le sorti di Ivan Juric.