Genoa, decisione presa sul post Vieira: domenica in panchina la coppia Murgita-Vieira. Da lunedì si pensa al nuovo allenatore e c’è un favorito

Genoa, Murgita e Criscito ancora in panchina contro la Fiorentina: il club valuta il futuro. De Rossi resta il candidato numero uno per il post Vieira.

Allenatori vincenti e dal cuore genoano non si cambiano, almeno per ora. La Gazzetta dello Sport conferma che Roberto Murgita e Mimmo Criscito resteranno alla guida del Genoa anche nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica al Ferraris. Sarà dunque una partita tra tecnici ad interim, con il Grifone affidato ai due ex giocatori rossoblù e i viola guidati da Galloppa, tecnico della Primavera promosso temporaneamente in prima squadra.

La decisione della dirigenza del Genoa non è soltanto un premio per il successo ottenuto lunedì scorso contro il Sassuolo, ma una scelta di continuità logica e strategica. Murgita e Criscito, profondamente legati all’ambiente e ai colori rossoblù, hanno saputo trasmettere entusiasmo e compattezza a una squadra che aveva bisogno di ritrovare fiducia. Il gruppo ha risposto con determinazione, e la società ha preferito proseguire su questa linea almeno fino alla sosta per le nazionali.

Preparazione e scelte tattiche

Questo pomeriggio il Genoa tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Pegli per preparare la delicata sfida contro la Fiorentina dell’ex Gudmundsson. Lo staff tecnico lavorerà ancora sul collaudato modulo 3-5-2, cercando di mantenere l’equilibrio che ha portato ai tre punti contro il Sassuolo. L’unica vera incognita riguarda la sostituzione dello squalificato Malinovskyi: le opzioni principali restano Masini e Stanciu, mentre Messias rappresenta un’alternativa offensiva più creativa.

De Rossi resta il candidato principale

Nonostante la fiducia momentanea a Murgita e Criscito, la dirigenza del Genoa continua a lavorare per individuare il nuovo tecnico. Il nome più caldo è quello di Daniele De Rossi, che piace per carisma e personalità, oltre che per la voglia di misurarsi in Serie A dopo le esperienze in panchina con la SPAL. L’ex capitano della Roma è il candidato numero uno, ma la società non ha fretta di decidere: ogni valutazione verrà fatta con calma durante la pausa per le nazionali.

L’idea del club rossoblù è quella di affidare un incarico fino al termine della stagione, con possibilità di conferma in caso di salvezza. Intanto, la panchina del Genoa resta saldamente nelle mani di due simboli del Grifone, pronti a difendere con orgoglio i colori della squadra che li ha cresciuti.