Panchina Spal, si cambia dopo la retrocessione: in pole Pasquale Marino

La dirigenza della Spal ha intenzione di cambiare allenatore dopo la retrocessione in Serie B: in pole Pasquale Marino

Dopo la retrocessione in Serie B, la dirigenza della Spal ha deciso di cambiare tecnico. Di Biagio non sarà più l’allenatore della squadra: non ha dato i risultati sperati e Mattioli vuole chiudere questo capitolo cambiando guida.

Come spiega il Corriere dello Sport, in pole per la panchina c’è Pasquale Marino, tecnico dell’Empoli. Con lui ci sarebbe Massimo Mezzini, suo vice allenatore ed ex allenatore della squadra estense.