Serie B, è cominciato il valzer delle panchine. Il Monza sceglie Bianco. Nesta rifiuta Bari, ora è caccia ad Abate. Manca poco all’annuncio su Pippo Inzaghi

Tutto quello che c’è da sapere con i cambi di panchina nel campionato di Serie B, con il valzer che si sta completando. I dettagli

Inizia ufficialmente il valzer delle panchine di Serie B. La prima tessera del domino a cadere è quella del Monza, che ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Bianco, reduce dalla salvezza diretta conquistata con il Frosinone dopo la penalizzazione del Brescia. L’annuncio è arrivato solo dopo la cristallizzazione della classifica, liberando di fatto il tecnico.

La mossa del Monza ha un effetto a catena, dato che Bianco prende il posto di Alessandro Nesta. L’ex difensore, dopo una deludente stagione in Serie A, ha rifiutato la proposta del Bari, non convinto dal progetto tecnico presentatogli dal presidente De Laurentiis e valutando ora un’offerta dall’estero. Il club pugliese si trova così a dover riprogrammare e ha messo nel mirino Ignazio Abate, reduce da un’ottima stagione con la Ternana, anche se la concorrenza è forte. Su Abate, infatti, si registrano anche gli interessi di Catanzaro e Vicenza.

Nel frattempo, il Palermo è a un passo dall’annunciare Pippo Inzaghi: lo scambio di documenti con il City Group è avvenuto e si attende solo il via libera definitivo, che potrebbe arrivare già in giornata. L’Empoli, dopo aver comunicato la separazione da Roberto D’Aversa, è pronto a ufficializzare Guido Pagliuca, mentre il Modena è vicino a chiudere con Andrea Sottil.

Il mercato è frenetico anche per le neopromosse: il Pescara lavora al rinnovo di Silvio Baldini dopo la promozione, mentre il Catanzaro vira con decisione su Alberto Aquilani. La situazione più intricata è a Vicenza in Serie C, che non solo segue Abate ma ha contattato anche Fabio Gallo, a sua volta nel mirino dell’Inter U23. Infine, da registrare il cambio di proprietà all’Ascoli, con la famiglia Passeri che ha rilevato il 100% delle quote.