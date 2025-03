Elmas-Torino, Goran Pandev: «Mi aspettavo che avesse un impatto così positivo per una ragione. L’esperienza in granata servirà anche alla Macedonia»

Le parole di Goran Pandev, ex attaccante macedone, sull’impatto di Elijf Elmas sul Torino dopo il trasferimento a gennaio

Goran Pandev è il giocatore macedone più popolare che esista. E in Italia lo conosciamo molto bene per avere vestito un bel po’ di maglie importanti come quelle di Lazio, Inter e Napoli. Oggi il connazionale più importante è Elijf Elmas, che a 25 anni sembra avere trovato la sua dimensione nel Toro. Proveniente dalla Bundesliga nel mercato di gennaio, ha già messo a segno due reti e colpendo soprattutto per la qualità delle sue giocate. Ecco il parere di Pandev espresso su La Gazzetta dello Sport.

SI ASPETTAVA QUESTO IMPATTO NEL TORO – «Sì, perché il Torino è un club perfetto per lui. Sta già facendo bene e spero che continui così, sono sicuro che può migliorare ancora. A Lipsia non sentiva la fiducia, non giocava con continuità. Ora che è arrivato in granata sta bene, si vede».

COSA RAPPRESENTA PER LA MACEDONIA – «È un giocatore fondamentale. Io e lui abbiamo giocato parecchie volte insieme (sono 26 le partite in cui hanno vestito contemporaneamente la maglia della Macedonia del Nord, dal 2017 al 2021, ndr). Grazie alla fiducia e alle presenze che accumulerà con il Torino, darà ancora di più alla nazionale. È un leader vero».