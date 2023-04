Paolo Bonolis: «Correa, Dunfries, Lukaku: ecco i problemi dell’Inter»

Le parole di Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo e tifoso dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri

Il difficile momento dell’Inter viene analizzato da Paolo Bonolis, grande sostenitore nerazzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

POST INZAGHI – «In futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa, purtroppo abbiamo diversi giocatori nello stesso ruolo, come Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre Correa potrebbe entrare nel cast di The Others. Dumfries, poi, ha fisico ma non intelligenza tattica da A e Lukaku ha avuto troppi infortuni. Il gioco è prevedibile, scontato, ci manca un trequartista che salti l’uomo come Brahim Diaz».

OBIETTIVI A CUI TIENE DI PIU’ – «Al quarto posto: se non lo raggiunge, per Zhang si mette male! Non sarà facile, c’è una bella concorrenza con Roma, Milan e Lazio».