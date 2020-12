Paolo Rossi, il commosso saluto del figlio: «Ci sarò sempre per le mie sorelline»

Alessandro Rossi, figlio di Paolo, ha ricordato il padre ai microfoni di Rai Sport: queste le sue commoventi dichiarazioni

Alessandro Rossi, primogenito di Paolo, ha ricordato il padre ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue commoventi dichiarazioni.

«Papà non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia. Umile, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua dote più grande era l’altruismo ed essere sempre pronto ad aiutare qualcuno. Tutti ci sono stati vicini, papà si è fatto amare, era una persona fantastica e la gente ha ricambiato l’amore fino a oggi. Papà non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia, gli ho promesso che non mancherò mai e che sarò sempre presente per tutti e per tutta la vita. Rimarrà sempre nei nostri cuori.