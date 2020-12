Paolo Rossi, il ricordo della moglie: «Non volevo lasciarlo andare»

Il ricordo di Paolo Rossi nelle parole della moglie Federica Cappelletti. Gli ultimi attimi passati insieme, conditi da tantissime emozioni

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha affidato a Sportweek un articolo in memoria dell’attaccante della Nazionale vincitrice dei Mondiali del 1982 descrivendo gli ultimi attimi trascorsi insieme.

ATTIMI ATROCI – «Sono stati attimi disumani, atroci, nei quali avevo in pugno la sua e la mia vita. Lasciarlo andare avrebbe significato non vedere più i suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli che ho tanto accarezzato, i suoi piedi gentili; avrebbe voluto dire non poterlo più toccare, non sentire più la sua voce rassicurante e la sua risata felice. Così ho preso la sua mano e me la sono appoggiata sopra la testa, per sentire ancora una volta la sua protezione. Scrivo e piango, perché quel dolore è ancora fresco e non mi lascia respirare. Ma in quel momento dovevo scegliere e ho scelto. Il sentimento d’amore ha prevalso sulla ragione e ha deciso per me, per noi, per la nostra famiglia. «Adesso vai», gli ho sussurrato ancora, mentre percepivo persino il rumore dei suoi battiti. Aveva paura, avevo paura, e non volevo lasciarlo andare. Ma non potevo più indugiare».