Paquetà verso l’assoluzione e la fine dell’incubo: svolta nel caso calcioscommesse. Tutti gli aggiornamenti

Secondo un’indiscrezione del The Times, buone notizie arrivano per Lucas Paquetà, talentuoso centrocampista brasiliano in forza al West Ham United, squadra della Premier League. La Football Association (FA) si prepara a scagionare il giocatore dalle accuse di sport fixing che lo avevano coinvolto nei mesi scorsi, gettando ombre sul suo futuro professionale.

Paquetà, classe 1997 e noto per la sua visione di gioco e tecnica raffinata, era stato sospettato di aver volontariamente ricevuto ammonizioni in quattro incontri di Premier League. L’accusa ipotizzava un coinvolgimento in una rete di scommesse truccate, circostanza che aveva attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di calcio.

Tuttavia, una commissione di regolazione indipendente ha esaminato il caso e si è espressa a favore del calciatore verdeoro, aprendo la strada a una sentenza di assoluzione definitiva attesa per la prossima settimana. Questo verdetto rappresenterebbe una svolta cruciale nella carriera dell’ex giocatore del Milan, restituendo serenità al club londinese e ai tifosi.

La FA, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, sarà chiamata a rimborsare Paquetà per le spese legali sostenute durante il procedimento, cifra che supererebbe il milione di euro. Un esborso significativo, che sottolinea l’importanza e la delicatezza dell’indagine.

Nonostante l’inchiesta in corso, Lucas Paquetà ha continuato a essere un punto di riferimento per il West Ham nella stagione appena conclusa, dimostrando professionalità e concentrazione in campo. Il tecnico David Moyes, allenatore scozzese noto per la sua esperienza e pragmatismo, ha continuato a schierarlo regolarmente, segno della fiducia nei suoi confronti.

Con la vicenda ormai agli sgoccioli, Paquetà può ora guardare con ottimismo alla prossima annata calcistica, pronto a riprendere il suo percorso senza ombre. La sua assoluzione non solo riabilita la sua immagine, ma conferma l’importanza del garantismo e della trasparenza nel mondo dello sport.