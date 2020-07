Paratici: «Concentrati su queste due gare. Dybala? Ha un piccolo fastidio»

Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita della gara alla Sardegna Arena con il Cagliari

Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara alla Sardegna Arena con il Cagliari.

SU DYBALA – «La situazione di Dybala va valutata giorno per giorno. È un piccolo fastidio muscolare».

SULLA CHAMPIONS – «È una stagione e mezzo in continuato. Ma non c’entra una partita, non cambia la programmazione di 13-14 mesi. Stiamo concentrati su queste due partite di campionato. Poi affronteremo la Champions nel migliore dei modi».