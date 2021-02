Paratici: «Dybala? Il responso è stato abbastanza positivo»

Paratici a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Verona Juve. Il dirigente a pochi minuti dalla sfida del Bentegodi

Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parla a Dazn prima della sfida con il Verona

VERONA – «Come abbiamo sempre detto giochiamo partita per partita. Insidie sono per tutti in ogni gara, cerchiamo di affrontarla nel migliore dei modi con grande attenzione».

PIRLO – «È un inedito perché il primo anno che allena. È molto tranquillo e dà energie e tranquillità all’ambiente. Siamo molto contenti di lui, pensiamo gara per gara».

DYBALA – «Il responso non è stato solo quello di Barcellona, si è fatto vedere anche da un altro specialista a Innsbruck. Il responso è stato abbastanza positivo, vediamo come procederà nei prossimi giorni».