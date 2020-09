Paratici: «Caso Suarez? Abbiamo agito nel pieno rispetto delle regole. Siamo serenissimi»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Roma

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Roma. Queste le sue parole anche sul caso Suarez.

CASO SUAREZ – «Se abbiamo fatto leggerezze? No. Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona e abbiamo fatto le verifiche necessarie. Abbiamo agito nel pieno rispetto delle regole, siamo serenissimi. Chi è il corruttore? Non sono un magistrato un poliziotto, non conosco bene questo tipo di situazione e non mi sono fatto questa idea»

PIRLO – «Su questo sono più preparato. Lo conosciamo bene, lo ripetiamo da quando è qua. È estroso e coraggioso. Le sue scelte sui giovani derivano dall’osservazione in allenamento».

DZEKO – «È il primo caso di cui si è parla più del mancato arrivo di un giocatore rispetto a quello che è arrivato. È una prima volta. Noi siamo stati elastici e creativi, abbiamo cercato di prendere Morata prima ma l’Atletica non apriva sulla via del prestito e siamo andati avanti con Dzeko. Se le cose con Milik fossero andate come dovevano andare, sarebbe arrivato Dzeko».