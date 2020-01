Paratici: «Kurzawa un’opportunità. Emre Can? Se va via non sarà sostituito»

Fabio Paratici ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Juventus.

Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Napoli-Juve. Queste le parole del dirigente bianconero sul mercato.

KURZAWA – «Nel calciomercato nascono delle opportunità. Come quella dello scambio col PSG tra De Sciglio e Kurzawa, vedremo nei prossimi giorni».

INTER – «Abbiamo vissuto una giornata come sempre quando giochi alle 20:45. A Napoli è sempre impegnativa per noi, per la Juve, ci sono tante cose da organizzare, quindi non abbiamo guardato più di tanto le partite. Certo, è chiaro che sappiamo i risultati, quindi questo è normale».

NAPOLI – «+27 in classifica? Credo che il Napoli sia stato un esempio in questi anni di gestione, di risultati sportivi, non so quanti anni consecutivi sono in Champions League, prima non era così. Ma è il classico esempio di come questo mondo vada talmente veloce che tutti si dimenticano come era prima Questa è una squadra ben costruita, con bravissimi calciatori, a testimonianza del fatto che sono appetiti sul mercato- Ha avuto un momento di difficoltà, può succedere a tutti, ripeto, questo è quanto sia dato per scontato il risultato; non è scontato che il Napoli arrivi 4-5 anni consecutivamente secondo, che faccia 90 punti, che arrivi in Champions League. Come non è scontato che la Juve vinca 8 scudetti di fila, è qualcosa di straordinario e di epocale. Però siamo in questo mondo molto veloce, dove brucia tutto e ci si dimentica alcune volte di queste cose».

EMRE CAN – «Per quanto riguarda Emre, è un calciatore della Juve importante , quindi siamo contenti se rimane. Se ci sarà un’opportunità che farà felice la Juve e il giocatore, vedremo il da farsi. Ci sono tante squadre interessate a Emre perché è uno dei centrocampisti più forti d’Europa, quindi è normale che abbia questo tipo di spasimanti. Vedremo nei prossimi giorni. Sostituto? No, siamo contenti così, speriamo che Emre resti, perchè è un giocatore importante. Se uscirà non sarà sostituito».

BERNARDESCHI – «Come ho detto prima, la Juventus ha una rosa ampia e di grande qualità, quindi è normale che i calciatori nostri siano appetiti da altri club, però in questo caso non c’è nessuna trattativa in corso né col Barcellona né col Milan, quindi assolutamente andiamo avanti con questa rosa».