Paratici: «Non mi aspettavo il ritorno di Buffon. Pirlo allenatore? Non è il momento di parlarne»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match dello Stadium tra bianconeri e Torino.

BUFFON – «Aspettarsi il ritorno, no. Ma quando c’è stata l’opportunità l’abbiamo colta. Siamo molto felici per lui, io sono di parte. Lo reputo un amico e una persona da cui ho imparato molto umanamente».

ULTIME PARTITE – «È un calcio differente, eravamo in un periodo di pre campionato dove si giocavano dei titoli. La condizione non è omogenea e non hai la brillantezza per fare certe giocate. Cosa che ora c’è: abbiamo visto il gol di Dybala contro il Genoa… Contro il Milan comunque abbiamo fatto una grande mezz’ora e col Napoli un’ottima partita».

PIRLO E LA SCOLA ALLENATORI JUVE – «Se guardiamo la storia della nostra Primavera, tutti i nostri allenatori da Baroni a Grosso, stanno allenando stabilmente in Serie B e in Serie A. È accaduto anche in passato con Gasperini. Con Andrea abbiamo un ottimo rapporto, l’Under 23 deve ancora giocare i playoff e non è giusto commentare queste notizie. Abbiamo raggiunto il tragurdo storico della Coppa Italia dopo solo due anni. Siamo molto felici dopo tutte le critiche e i sacrifici che ha comportato questo progetto».