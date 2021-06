Paratici Tottenham: il futuro è scritto, con o senza Conte. Le ultime

Fabio Paratici è sempre più vicino al Tottenham: l’ex CFO della Juventus è ad un passo dall’accordo con il club londinese

Fabio Paratici appare sempre più vicino all’accordo con il Tottenham. L’ex CFO della Juventus, che oggi ha salutato il club in maniera commossa in conferenza stampa, avrebbe trovato l’accordo con il club londinese.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo per il ruolo di direttore sportivo sarebbe in fase di completamento. E Conte? Paratici firmerà il contratto con il suo nuovo club a prescindere dall’arrivo del tecnico ex Juve e Inter.