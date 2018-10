Il Milan cerca un nuovo centrocampista e ha messo nel mirino, fra gli altri, Leandro Paredes. Piacciono anche Barella e Ramsey

Lucas Paquetà è il primo colpo del Milan in vista del mercato invernale ma la sensazione è che i botti non siano finiti. Il club milanista infatti lavora per ingaggiare un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante. Il grande sogno è Zlatan Ibrahimovic e, nonostante le dichiarazioni di Leonardo, qualcosa in quella direzione si sta già muovendo. Attenzione poi ai movimenti a centrocampo. Gattuso, con l’arrivo di Paquetà, potrebbe essere costretto a rivedere qualcosa a livello tattico e potrebbe essere necessario l’arrivo di un centrocampista. Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan segue con interesse Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino classe 1994 di proprietà dello Zenit ed ex Roma, è da tempo nel mirino dei rossoneri. Il giocatore piaceva anche alla vecchia dirigenza e a gennaio Leonardo potrebbe effettuare un concreto per riportarlo in Italia a un anno e mezzo dal suo addio. Il Milan poi continua a monitorare anche l’italiano Nicolò Barella del Cagliari, classe 1997,e il gallese Aaron Ramsey, in scadenza di contratto a giugno con l’Arsenal. Tanti movimenti, specialmente a centrocampo, per il nuovo Milan di Leonardo e Maldini.