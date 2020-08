Parejo: «Mio figlio non voleva che cambiassi club. Volevo ritirarmi al Valencia»

Dani Parejo ha parlato in conferenza stampa dopo il trasferimento al Villareal: le parole del centrocampista

Dani Parejo ha parlato in conferenza stampa dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Villareal. Queste le parole del centrocampista che, in lacrime, ha spiegato i motivi dell’addio ai Murciélagos.

ADDIO VALENCIA – «Voglio dire che ho due case a Valencia, una è la mia e l’altra è il Mestalla. Mi sarebbe piaciuto salutarmi nell’altra mia casa, ma è stato possibile. Il mio obiettivo e il mio pensiero sono sempre stati gli stessi. Sono stato nel club per 9 anni e la mia carriera è legata qui. Mi sarebbe piaciuto ritirarmi qui, ma il calcio è così e non può essere diversamente. Vado via soddisfatto e a testa alta».

FIGLI – «Cosa hanno fatto quando gli ho detto del trasferimento? I miei figli sono piccoli. Diego sa poco. Dani è vero che non capisce perché ho cambiato squadra, visto che mi ha sempre visto con il Valencia. Gli ho detto che il calcio è così. È triste (inizia a piangere). Alla fine i bambini sono bambini».

TRADITO – «Se mi sento tradito? Non voglio entrare nel merito. Ho la coscienza a posto. Conservo i momenti migliori e sono molto orgoglioso della mia carriera».