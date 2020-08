Paris Saint Germain, nessun positivo al COVID-19 dopo i tamponi di ieri

Buone notizie in casa Paris Saint Germain: dopo i tamponi effettuati ieri nessun tesserato è risultato positivo al COVID-19

Buone notizie in casa Paris Saint Germain. Come riportato da L’Equipe nessun tesserato del club parigino è risultato positivo al COVID-19 dopo i tamponi effettuati ieri.

I parigini si possono così preparare al meglio in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta in programma mercoledì 12 agosto. Altri test sui giocatori e sullo staff del club francese saranno effettuati martedì prima della partenza per Lisbona.