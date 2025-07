Parma, Benedyczak al bivio! L’attaccante è rientrato dall’infortunio, ma la permanenza dipenderà dalle valutazioni di Cuesta

Il futuro di Adrian Benedyczak al Parma resta in bilico, ma il ritiro estivo sarà decisivo per chiarire le intenzioni del club. Dopo una stagione compromessa da un lungo infortunio alla caviglia, l’attaccante polacco è pronto a ripartire, e lo farà sotto gli occhi del nuovo tecnico Carlos Cuesta, durante la preparazione estiva a Neustift, in Austria.

Ritorno in campo dopo l’infortunio

Benedyczak, classe 2000, ha saltato tutto il finale della scorsa stagione per un problema alla cartilagine della caviglia, che ha richiesto un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione. Ora però le immagini pubblicate dal giocatore sui social – in particolare su Instagram – mostrano segnali incoraggianti: si allena con intensità e ha già ripreso a effettuare cambi di direzione rapidi, indicativi di una piena guarigione.

Cuesta deciderà il futuro dell’attaccante

Il nuovo allenatore del Parma, Carlos Cuesta, tecnico spagnolo proveniente dallo staff dell’Arsenal e noto per la sua attenzione ai dettagli tattici e fisici, valuterà Benedyczak durante il ritiro. La società vuole capire se l’attaccante sarà in grado di rientrare stabilmente nel progetto tecnico per affrontare al meglio la stagione 2025/26 in Serie A.

I numeri di Benedyczak al Parma

Arrivato nel 2021 dal Pogon Szczecin, Benedyczak ha collezionato 112 presenze e 27 reti con la maglia gialloblù. È stato tra i protagonisti della promozione nella massima serie, firmando 10 gol in 31 partite, suo miglior bottino realizzativo in carriera tra i professionisti. Il suo apporto in fase offensiva, unito alla versatilità nel ricoprire più ruoli in attacco, lo rende un elemento prezioso, ma solo se in piena forma.

Decisione attesa entro fine luglio

Il ritiro di Neustift sarà decisivo per stabilire se Benedyczak resterà in rosa o se si apriranno scenari di mercato. Il Parma osserva, mentre il giocatore lavora per riconquistare fiducia e spazio.