Allo Stadio Tardini, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Brescia si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Parma Brescia 0-0 MOVIOLA

2′ Occasione Chancellor – Corner del Brescia, deviazione di Chancellor ma palla centrale, bloccata da Sepe.

21′ Colpo di testa di Chancellor – Altro corner del Brescia con Tonali e colpo di testa di Chancellor, palla alta.

22′ Occasione Gervinho – Kulusevski serve Gervinho che calcia dal limite dell’area, Joronen si allunga e con un mezzo miracolo salva i suoi.

28′ Doppia occasione Parma – Joronen dice di no a Kulusveski, sulla ribattuta Hernani calcia a botta sicura ma Cistana si immola e respinge.

29′ Clamoroso errore di Donnarumma – Retropassaggio errato di Brugman, Donnarumma intercetta e scarta Sepe ma manda fuori, a porta vuota!

33′ Chance per Hernani – Diagonale di Hernani dalla destra, palla fuori di un soffio.

34′ Gran destro di Donnarumma – L’attaccante prova a rifarsi con un destro potente che finisce di poco alto sulla traversa.

53′ Occasione Donnarumma – Invenzione di Tonali per l’attaccante che calcia addosso a Sepe in uscita ma viene poi fermato in posizione irregolare.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Joronen PAGELLE

Parma Brescia 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Gervinho (55′ Grassi), Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek; Romulo; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini.

ARBITRO: Fourneau di Roma

AMMONITI: