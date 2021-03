Parma, Brunetta: «Futuro? Non escludo nulla. Contatti con il River Plate»

Juan Brunetta, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Colonia della sua nuova avventura in Europa: le sue dichiarazioni

«Il calcio europeo è davvero bello, è sempre stato il mio sogno giocare qui. Non escludo nulla però, in Argentina ci sono anche club che competono per traguardi importanti. River Plate? Qualcosa c’è stato, ma niente di concreto perché la mia partenza da Parma era difficile».