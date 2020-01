Parma, Bruno Alves: «Contento del rinnovo, qui mi sento a casa»

Bruno Alves e Parma ancora insieme: le parole del difensore centrale dei crociati dopo il rinnovo di contratto

Bruno Alves e il Parma hanno messo nero su bianco il prolungamento di contratto del portoghese per un’altra stagione (fino al 2021). Ecco le dichiarazioni del difensore, riportate dal sito ufficiale del club.

«Sono molto contento. Qui a Parma mi sono sempre trovato bene, mi sento come fossi a casa, mi trovo bene in città, sono felice quando gioco. E sono contento di restare qui per un’altra stagione».