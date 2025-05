Parma, Chivu: «Man? Vorrei avesse il sostegno di tutti, sono con lui. Su Fabregas dico questo»

Le parole di Cristian Chivu, allenatore del Parma, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Como. Tutti i dettagli in merito

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista del Como.

ULTIMO PAREGGIO – «Lo prendiamo per come è venuto. Abbiamo fatto una grande partita, ad un certo punto avevamo la vittoria in mano ma questa è la Serie A, una squadra come la Lazio torna in partita e può vincere. Abbiamo avuto l’opportunità di fare il 3-0, forse sarebbero cambiate le cose ma non è detto. La Lazio ha tanti giocatori di qualità, il blackout ha portato un po’ di paura, può condizionare. Suzuki si è fatto male, ci siamo presi qualche minuto per fermare il suo taglio, questo ha tolto un po’ di spinta alla Lazio, potevamo perderla ma anche vincerla nel finale, Dennis ha avuto l’occasione per chiuderla».

MAN – «Devo difendere Dennis come ho fatto con Almqvist e ogni altro mio giocatore. Non posso giudicarlo per aver sbagliato davanti al portiere, da subentrato le occasioni le ha create sempre. Purtroppo ha sbagliato ma capita a tutti, a Pellegrino, a Bonny, a tutti quelli che danno tutto per la squadra. Non mi fa piacere vedere che viene messo spalle al muro, in piazza e gli vengono tirati i sassi. Lui come tutti i ragazzi hanno imparato che il gruppo vale più di ogni cosa, si è messo a disposizione del gruppo ed è importante per noi, vorrei avesse il sostegno di tutti, così come noi lo facciamo con lui, anche dalla stampa e dai tifosi. Abbiamo creato qualcosa di importante in questi mesi perché i ragazzi si sono calati in un realtà di umiltà e sacrificio che ci ha portato a raccogliere punti in classifica, facendoci risalire. Ha bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di lui».

FABREGAS – «Fabregas ha fatto un gran campionato, sta confermando quello che è stato il suo lavoro. Ha cercato di trasmetterlo da inizio di stagione, ha fatto qualche modifica alle sue idee e il mercato di gennaio è stato fatto molto bene. Ha scelto bene, sono contento: è un ex avversario, ci conosciamo da un bel po’, abbiamo avuto modo di vederci e confrontarci spesso. Mi fa piacere vedere come ha trasmesso le sue idee, ha fatto il salto come gioco e risultati. Il Como viene da quattro vittorie, nonostante il grande apporto offensivo non subisce gol».

PARTITA SALVEZZA – «Domani è la partita più importante giocata finora. Chiedo ai tifosi di essere allo stadio già alle 13, magari possono sacrificare il panino per la squadra. Non ho mai chiesto nulla, a parte il rispetto, offro rispetto e chiedo rispetto. Ma questa è la richiesta che faccio, ci aiuterebbe averli dentro lo stadio a caricarci e darci il loro sostegno, abbiamo bisogno di loro».

FIDUCIA – «L’ho sempre avuta la sensazione che questi ragazzi potessero fare qualcosa di importante, per non creare confusione abbiamo dato una direzione giusta, parlando della direzione che abbiamo preso. Loro lo hanno capito, non vorrei però che l’ambiente pensasse che Como e Empoli sono avversarie a portata di mano, ci sono tre punti in palio, la classifica va mossa per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. Non esco a vedere il riscaldamento della squadra, ma quando poi si analizza è da lì che osservo il lavoro dei miei ragazzi, vedo gli spalti vuoti durante il riscaldamento. A me dispiace, è diverso fare il riscaldamento subito con la carica dei tifosi. Chiedo se possibile di rinunciare a birra e salamella per aiutare e sostenere questi ragazzi, che finora sono stati meravigliosi. Da inizio anno, non solo da due mesi. Era una nuova realtà per loro, hanno sempre cercato di fare il massimo e dobbiamo essere fiduciosi che porteranno a termine l’obiettivo».

CHE PARTITA SARA’ – «Una partita difficile, il Como è una squadra spensierata e per questo fa più paura. Hanno qualità, giocatori di talento, hanno voglia di mettersi in mostra e dare continuità. Ci aspetta una partita difficilissima, dovremo accettare il loro palleggio, lo fanno molto bene. Sono una squadra tecnica, che cerca di attirarti per poi imbucare, bisogna capire i momenti e cercare di metterli in difficoltà. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo più convinzione ma i piedi restano incollati a terra, servono ancora punti per raggiungere la salvezza».