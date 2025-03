Parma, Chivu: «Volevamo vincere, ma muoviamo la classifica. Sfida all’Inter? Non ho emozioni»

Le parole di Cristian Chivu, allenatore del Parma, nel post partita della sfida di Serie A contro il Verona. Tutti i dettagli in merito

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida pareggiata per 0-0 contro il Verona.

PAREGGIO – «Abbiamo dimostrato di essere pronti a fare una gara maschia, conoscendo l’avversario e la loro forza. Abbiamo retto, sono contento per lo spirito e l’anima che abbiamo dimostrato, ci è mancato il guizzo davanti, qualche episodio che sarebbe potuto essere a nostro favore, ma dobbiamo anche meritarcelo. Mi prendo lo spirito, l’anima e il punto, nelle ultime cinque abbiamo fatto sei punti e sono importanti per muovere la classifica, anche se avrei voluto un po’ di più».

RITORNO DJURIC – «Vorrei ringraziare Milan perché si è messo a disposizione, ha fatto un solo allenamento con noi. Gli ho chiesto se se la sentisse negli ultimi cinque minuti, ci abbiamo provato con due punti fisiche alla ricerca di qualche sponda. Stiamo facendo pochi cross, dobbiamo fare meglio».

ESSERE MENO BELLI – «Siamo in una fase della stagione in cui non ci permettiamo di essere belli, su questo dobbiamo aumentare i falli fatti e i gialli. Affrontiamo squadre preparate a questo tipo di partite, dobbiamo aumentare anche noi sotto questo punto di vista. Dobbiamo capire cosa vuol dire giocare per la salvezza».

INTER LA PROSSIMA – «Non ho nessun sentimento, dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi squadra, come lo siamo stati fino ad ora».