Parma, Chivu: «Quello che ci interessa sono i punti e il pragmatismo. Tifosi? Ci danno energia e carica»

Il tecnico del Parma Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino in programma alle 15 allo stadio Ennio Tardini. A seguire le sue parole.

FASE OFFENSIVA – «Quello che ci interessa sono i punti e il pragmatismo. Il modo in cui arrivano non mi interessa, faccio fatica a pensare che in questo momento della stagione si possa essere belli e concreti. Magari rinunciamo a qualche giocata bella per ottenere il massimo e fare punti».

TIFOSI – «Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo letto il comunicato dei tifosi, li ringraziamo. Sono importanti, i tifosi ci danno energia e carica. I ragazzi hanno bisogno di questo. Noi abbiamo il dovere di dare sempre il massimo, uniti possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sappiamo dell’importanza dei tifosi, soprattutto per un gruppo giovane come il nostro».

CAMPIONATO – «A noi interessa la prossima partita, il Torino è domani ed è già qua alle porte. Dobbiamo essere pronti a dare il massimo e vogliosi di ottenere i tre punti. Avremo tempo per pensare alle successive, ma non possiamo pensare più in là di domani».