Parma, il club crociato ricorda l’esordio di Buffon – FOTO

Il Parma rievoca l’esordio di Buffon in Serie A a distanza di ben 24 anni: ecco la foto “amarcord” del giovane portiere crociato – FOTO

“Quei ricordi degli anni Novanta…”. Il Parma ha pubblicato un’immagine di un giovanissimo Buffon in divisa crociata per ricordare il suo esordio in Serie A.

Ecco la foto che lo ritrae a soli 17 anni nella sua prima stagione nel campionato italiano, quando scese in campo per la prima volta contro il Milan.