Parma, Cuesta nel pre partita: «Oggi vogliamo fare una grande prestazione. Ci focalizziamo sul presente e speriamo di…»

Parma, il tecnico dei ducali Cuesta ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Cagliari. Le parole

Nel pre‑partita della sfida tra Parma e Cagliari valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei ducali, Cuesta, è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PROCESSO DI CRESCITA – «Quello che abbiamo fatto è continuare il nostro percorso, continuare con le nostre abitudini, provare a fare il meglio ogni giorno. Dobbiamo continuare con il focus sui punti che dobbiamo potenziare perché fanno parte dei nostri punti di forza».

UNDICI CONFERMATI – «Facciamo le scelte legate a quello che sentiamo che è il meglio per iniziare la partita, sappiamo anche che la partita è lunga e avremo bisogno di tutti focalizzati, concentrati e dando il massimo».

PRESENTA E PRESTAZIONE – «Oggi vogliamo fare una grande prestazione e fare in modo che ci porti a quello che vogliamo che sono i punti. Non pensiamo oltre, ci focalizziamo sul presente, su oggi e speriamo di fare una grande partita con i nostri tifosi e portare i punti».