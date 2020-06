Parma, Faggiano: «Futuro Sepe? Valuteremo. Non pensiamo a Lozano»

Dal mercato in uscita a quello in entrata: la verità sugli obiettivi del Parma secondo il direttore sportivo dei crociati Faggiano

Interpellato da CalcioNapoli24, Daniele Faggiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul destino di Luigi Sepe con la maglia del Parma e sul presunto interesse degli emiliani nei confronti di Hirving Lozano.

«Sepe è nostro. Le squadre che lo hanno avuto prima di noi non l’hanno fatto giocare. Se qualcuno busserà, valuteremo. Lozano? Dobbiamo pensare solo a fare punti: non c’è un Lozano in questo momento nei nostri pensieri. L’unico pensiero è la salvezza. Poi valuteremo il mercato e la situazione economica post COVID-19».